три наибольших трёхзначных числа кратных 10
Математика
три наибольших трёхзначных числа кратных 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ 10, 25, 40 я так решил
Гость:
10 40
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