три наибольших трёхзначных числа кратных 10

Математика
три наибольших трёхзначных числа кратных 10
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ  10, 25, 40   я так решил
Гость:
10 40                                                                  
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