каждый из шести классов школы подготовил а выступлений и 3 номера подготовили шефы. Сколько концертных номеров было подготовлено? Составь выражение и реши задачу приа равном 5

Математика

каждый из шести классов школы подготовил а выступлений и 3 номера подготовили шефы. Сколько концертных номеров было подготовлено? Составь выражение и реши задачу приа равном 5

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