каждый из шести классов школы подготовил а выступлений и 3 номера подготовили шефы. Сколько концертных номеров было подготовлено? Составь выражение и реши задачу приа равном 5
Математика
каждый из шести классов школы подготовил а выступлений и 3 номера подготовили шефы. Сколько концертных номеров было подготовлено? Составь выражение и реши задачу приа равном 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6а+3- столько всего номеров было подготовлено; 6*5+3=33 н- столько всего номеров было подготовлено, если а=5
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