найдите диаметр окружности , если длина окружности равна 23,55 м.Число "пи" округлите до сотых.
Математика
найдите диаметр окружности , если длина окружности равна 23,55 м.Число "пи" округлите до сотых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
l=pi*D D=l/pi D=23,55/3.14 D=7.5
Гость:
диаметр=длина/на пи пи=3,14 23,55/3,14=7,5м
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