Знайти об єм повітря необхідній для спалювання суміші яка складається з 5л етилену й 7л ацетилену (Н.У)
Химия
Знайти об єм повітря необхідній для спалювання суміші яка складається з 5л етилену й 7л ацетилену (Н.У)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 х С2Н4+3О2=2СО2+2Н2О 1 2 х=10л 7 х 2С2Н2+5О2=4СО2+2Н2О 2 4 х=14 V(O2)=10+14=24 V(пов)=24/0,21=114л
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