Знайти об єм повітря необхідній для спалювання суміші яка складається з 5л етилену й 7л ацетилену (Н.У)

Химия
Знайти об єм повітря необхідній для спалювання суміші яка складається з 5л етилену й 7л ацетилену (Н.У)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 5                   х С2Н4+3О2=2СО2+2Н2О 1                   2 х=10л 7                    х 2С2Н2+5О2=4СО2+2Н2О 2                    4 х=14 V(O2)=10+14=24 V(пов)=24/0,21=114л
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