Знайти об єм повітря необхідній для спалювання суміші яка складається з 5л етилену й 7л ацетилену (Н.У)

Химия

Знайти об єм повітря необхідній для спалювання суміші яка складається з 5л етилену й 7л ацетилену (Н.У)

Автор: Гость