в соревнованиях учавствовало 86школьников.победили 5 человек,а две третьих части ребят получили грамоты,сколько ребят получили граморты?
Математика
в соревнованиях учавствовало 86школьников.победили 5 человек,а две третьих части ребят получили грамоты,сколько ребят получили граморты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
86 - 5 = 81 ребят брали участие в соревнованиях 81/3*2 = 54 (р) получили грамоты
Гость:
86-5=81 2/3 из 81 получили грамоты (81*2)/3 = 54 ответ: 54
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