С каким ускорением движется электрон в поле напряженностью 10кВ/м?
Физика
С каким ускорением движется электрон в поле напряженностью 10кВ/м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=9.1*10^-31 кг q=1.6*10^-19Кл Е=10^4В/м F=ma F=Eq ma=Eq a=Eq/m=10^4*1.6*10^-19/(9.1*10^-31)=0175*10^16 м/с
Гость:
Всё верно m=9.1*10^-31 кг q=1.6*10^-19Кл Е=10^4В/м F=ma F=Eq ma=Eq a=Eq/m=10^4*1.6*10^-19/(9.1*10^-31)=0175*10^16 м/с Это верно
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