в партии из 100 деталей 5%бракованных.какова вероятность того,что наугад выбранная деталь окажется стандартной?

Алгебра
в партии из 100 деталей 5%бракованных.какова вероятность того,что наугад выбранная деталь окажется стандартной?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(100 - 5)/100 = 0,95.  Ответ:95% или 20 к 1
Гость:
Сначала находим кол-во бракованных деталей.Оно будет равно (100/100)*5=5 деталей. Значит 95 не бракованных и мы можем составить соотношение 95/100= 0,95 это и будет ответом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
какую часть составляет 17минут от суток?
Ответить
Алгебра
найдите корень уравнения: 7/8x=19целых1/4
Ответить
Алгебра
Пристани А и В расположены на реке, скорость течения которой на этом участке равна 4 км/ч. Лодка проходит от А до В и обратно без остановок со сред...
Ответить
Английский язык
помогите пожалуйста, составить рассказ по английскому, почему я хожу в школу?
Ответить
Математика
с аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210км/ч. через 2 ч с этого же аэродрома вылетел самолёт, который через 3 ч после своего вылета перегнал в...
Ответить