в партии из 100 деталей 5%бракованных.какова вероятность того,что наугад выбранная деталь окажется стандартной?
Алгебра
в партии из 100 деталей 5%бракованных.какова вероятность того,что наугад выбранная деталь окажется стандартной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(100 - 5)/100 = 0,95. Ответ:95% или 20 к 1
Гость:
Сначала находим кол-во бракованных деталей.Оно будет равно (100/100)*5=5 деталей. Значит 95 не бракованных и мы можем составить соотношение 95/100= 0,95 это и будет ответом.
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