какую часть составляет 17минут от суток?
Математика
какую часть составляет 17минут от суток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 минут составляют 17/1440 от суток
Гость:
В сутках 24 ч т е 24*60=1440 мин. 17/1440+ примерно 0,01
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