найдите корень уравнения: 7/8x=19целых1/4
Алгебра
найдите корень уравнения: 7/8x=19целых1/4
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7/8х=77/4 7х=77*2 7х=154 х=154/7 х=22
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