Задание для 4 класса. Как будут располагаться природные зоны на горе, если она находится в зоне смешанных лесов.

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Задание для 4 класса. Как будут располагаться природные зоны на горе, если она находится в зоне смешанных лесов.

Автор: Гость