Задание для 4 класса. Как будут располагаться природные зоны на горе, если она находится в зоне смешанных лесов.
Українська література
Задание для 4 класса. Как будут располагаться природные зоны на горе, если она находится в зоне смешанных лесов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У подножия будут смешанные леса,а далее зависит от высоты гор, если горы высокие,то далее горные хвойные,горные тундры,гольцы и снежники или по другому(ледники)
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