ввести строку с клавиатуры ввести символ с клавиатуры используя оператора ввода задать некоторую строку содержашая 15-25 символов определить длину строки вывести на экран сам символ и позицую в каторой он найден (также надо зад...

Экономика

ввести строку с клавиатуры ввести символ с клавиатуры используя оператора ввода задать некоторую строку содержашая 15-25 символов определить длину строки вывести на экран сам символ и позицую в каторой он найден (также надо задать любое четверостишие это оченка 5)

Автор: Гость