ввести строку с клавиатуры ввести символ с клавиатуры используя оператора ввода задать некоторую строку содержашая 15-25 символов определить длину строки вывести на экран сам символ и позицую в каторой он найден (также надо зад...
Экономика
ввести строку с клавиатуры ввести символ с клавиатуры используя оператора ввода задать некоторую строку содержашая 15-25 символов определить длину строки вывести на экран сам символ и позицую в каторой он найден (также надо задать любое четверостишие это оченка 5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var ch,n,i:longint; ch1,s:string; begin read(s,ch); n:=length(s); writeln(n,' ',ch); str(ch,ch1); for i:=1 to n do if s[i]=ch1 then write(i,' '); end.
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