ввести строку с клавиатуры ввести символ с клавиатуры используя оператора ввода задать некоторую строку содержашая 15-25 символов определить длину строки вывести на экран сам символ и позицую в каторой он найден (также надо зад...

Экономика
ввести строку с клавиатуры ввести символ с клавиатуры используя оператора ввода задать некоторую строку содержашая 15-25 символов определить длину строки вывести на экран сам символ и позицую в каторой он найден (также надо задать любое четверостишие это оченка 5)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var ch,n,i:longint; ch1,s:string; begin   read(s,ch);   n:=length(s);   writeln(n,' ',ch);   str(ch,ch1);   for i:=1 to n do if s[i]=ch1 then write(i,' '); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
реши задачу на вычетание и проверь его тремя разными способами: 731-296=
Ответить
Химия
с помощью характерных реакций установите, является выданная вам сам сульфатов, йодидом или хлоридом. напишите уравнения соответствующих реакций в м...
Ответить
Українська література
Задание для 4 класса. Как будут располагаться природные зоны на горе, если она находится в зоне смешанных лесов.
Ответить
Алгебра
в партии из 100 деталей 5%бракованных.какова вероятность того,что наугад выбранная деталь окажется стандартной?
Ответить
Математика
какую часть составляет 17минут от суток?
Ответить