реши задачу на вычетание и проверь его тремя разными способами: 731-296=

Математика
реши задачу на вычетание и проверь его тремя разными способами: 731-296=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 731-296=435         Проверка:731-435=246                435+296=731                731-296=435  
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