реши задачу на вычетание и проверь его тремя разными способами: 731-296=
Математика
реши задачу на вычетание и проверь его тремя разными способами: 731-296=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 731-296=435 Проверка:731-435=246 435+296=731 731-296=435
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