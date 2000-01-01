№1. Вычислите массу сульфида цинка, которая образуется при взаимодействии 2,24 л сероводорода(н.у.) с раствором ацетата цинка. №2. Какое количество сернистого газа можно получить из 1т руды, содержащей 48% пирита? №3. Вычислите...
Химия
№1. Вычислите массу сульфида цинка, которая образуется при взаимодействии 2,24 л сероводорода(н.у.) с раствором ацетата цинка. №2. Какое количество сернистого газа можно получить из 1т руды, содержащей 48% пирита? №3. Вычислите массовую долю сероводородной кислоты в растворе, полученном при растворении 44,8л (н.у.) сероводорода в 20л воды. №4. Какой объем воздуха потребуется для полного сжигания 3,2г серы? Сколько литров сернистого газа при этом образуется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№3 V(H2S) = 44.8 л V(H2O) = 20 л w(H2S) = ? Будет так: n(H2S)= 44.8 л :22,4 л/моль = 2 моль (количество вещества) m(H2S)= n· M = 2 моль х 34 г/моль = 38 г m(H2O)= 2000 мл х 1 г/мл = 2000 г m(р-ра)= 2000 г + 68 г = 2068 г w(H2S) = 68 г :2068 г = 0,03288 (3,28 %) Ответ: w(H2S) = 3,28 % (0,03288).
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