№1. Вычислите массу сульфида цинка, которая образуется при взаимодействии 2,24 л сероводорода(н.у.) с раствором ацетата цинка. №2. Какое количество сернистого газа можно получить из 1т руды, содержащей 48% пирита? №3. Вычислите...

Химия

№1. Вычислите массу сульфида цинка, которая образуется при взаимодействии 2,24 л сероводорода(н.у.) с раствором ацетата цинка. №2. Какое количество сернистого газа можно получить из 1т руды, содержащей 48% пирита? №3. Вычислите массовую долю сероводородной кислоты в растворе, полученном при растворении 44,8л (н.у.) сероводорода в 20л воды. №4. Какой объем воздуха потребуется для полного сжигания 3,2г серы? Сколько литров сернистого газа при этом образуется?

Автор: Гость