подводная лодка прошла под водой путь в 17 раз больше чем путь на поверхности воды сколько километров прошла лодка под водой если на поверхности воды она прошла 320 км меньше чем под водой"?
Математика
подводная лодка прошла под водой путь в 17 раз больше чем путь на поверхности воды сколько километров прошла лодка под водой если на поверхности воды она прошла 320 км меньше чем под водой"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17х-х=320 16х=320 х=320:16 х=20 км прошла лодка на поверхности воды 20 * 17 = 340 км прошла лодка под водой
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