Одна деталь имеет массу 13,26 кг,вторая-14.43 кг, третья-1.66 кг, а четвертая-15.875 кг. Найдите общую массу этих четырех деталей и округлите результат до десятых долей килограмма . Сравните ответ с результатом ,полученным ,есл...
Математика
Одна деталь имеет массу 13,26 кг,вторая-14.43 кг, третья-1.66 кг, а четвертая-15.875 кг. Найдите общую массу этих четырех деталей и округлите результат до десятых долей килограмма . Сравните ответ с результатом ,полученным ,если сначала округлить данные задачи до десятых долей, а потом ее решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13.26+14.43+1.66+15.875=45.225кг Округляем до десятых долей:45.2 13.3+14.4+1.7+15,9=45.3 45.3больше45.2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите моярную массу кристаллической соли NA2CO3x10H20 Чему ровнамассовая доля воды в кристаличесской соде ,если можно с дано
Химия
№1. Вычислите массу сульфида цинка, которая образуется при взаимодействии 2,24 л сероводорода(н.у.) с раствором ацетата цинка. №2. Какое количество...
Экономика
тема: алгоритмическая структура цикла. задание: определить и вывести абсолютное значение введенного числа. (составить блок-схему)
Экономика
ввести строку с клавиатуры ввести символ с клавиатуры используя оператора ввода задать некоторую строку содержашая 15-25 символов определить длину ...