Одна деталь имеет массу 13,26 кг,вторая-14.43 кг, третья-1.66 кг, а четвертая-15.875 кг. Найдите общую массу этих четырех деталей и округлите результат до десятых долей килограмма . Сравните ответ с результатом ,полученным ,есл...

Математика

Одна деталь имеет массу 13,26 кг,вторая-14.43 кг, третья-1.66 кг, а четвертая-15.875 кг. Найдите общую массу этих четырех деталей и округлите результат до десятых долей килограмма . Сравните ответ с результатом ,полученным ,если сначала округлить данные задачи до десятых долей, а потом ее решить.

Автор: Гость