газ,занимающий объем 2 л и имеющий давление 10*5 па,изотермически сжимают до объема 0,5л.найти давление
Физика
газ,занимающий объем 2 л и имеющий давление 10*5 па,изотермически сжимают до объема 0,5л.найти давление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P1/Р2= V2/V1Закон бойля-мариотта P2=p1V1/V2 =(10*5 *0.002)*0.0005=4*10*5 Па (Объем в системе СИ)
Гость:
P1/Р2= V2/V1==========P2=p1V1/V2 =(10*5 *0.002)*0.0005=4*10*5 Па
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