одна артель плотников, состоящая из 28 человек, может построить дом в 54 дня, а другая - из 30 человек - в 45 дней. Какая артель работает лучше?
Математика
одна артель плотников, состоящая из 28 человек, может построить дом в 54 дня, а другая - из 30 человек - в 45 дней. Какая артель работает лучше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 54 дня - 28 чел. 2) 45 дней - 30 чел. 54/28 - сколько дн. работает один. из первой 45/30 - сколько дн. работает один. из второй следовательно вторая артель работает лучше.
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