В хоре 30 девочек,а мальчеков-на 15 больше.Сколько всего детей в хоре?
Математика
В хоре 30 девочек,а мальчеков-на 15 больше.Сколько всего детей в хоре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30+15=45- мальчиков 2)30+45= 75-всех детей в хоре
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