В хоре 30 девочек,а мальчеков-на 15 больше.Сколько всего детей в хоре?

Математика
В хоре 30 девочек,а мальчеков-на 15 больше.Сколько всего детей в хоре?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30+15=45- мальчиков 2)30+45= 75-всех детей в хоре
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 50. Сколько валентных электронов имеет этот атом?
Ответить
Математика
подводная лодка прошла под водой путь в 17 раз больше чем путь на поверхности воды сколько километров прошла лодка под водой если на поверхности во...
Ответить
Математика
Одна деталь имеет массу 13,26 кг,вторая-14.43 кг, третья-1.66 кг, а четвертая-15.875 кг. Найдите общую массу этих четырех деталей и округлите резул...
Ответить
Химия
Вычислите моярную массу  кристаллической соли NA2CO3x10H20 Чему ровнамассовая доля воды в кристаличесской  соде ,если можно с дано
Ответить
Химия
№1. Вычислите массу сульфида цинка, которая образуется при взаимодействии 2,24 л сероводорода(н.у.) с раствором ацетата цинка. №2. Какое количество...
Ответить