Каким сопротивлением обладает вольтметр, рассчитаный на 150В, если сила тока в нем не должна превышать 0,01А?

Физика

Каким сопротивлением обладает вольтметр, рассчитаный на 150В, если сила тока в нем не должна превышать 0,01А?

Автор: Гость