Каким сопротивлением обладает вольтметр, рассчитаный на 150В, если сила тока в нем не должна превышать 0,01А?
Физика
Каким сопротивлением обладает вольтметр, рассчитаный на 150В, если сила тока в нем не должна превышать 0,01А?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R = U / I; R = 150 В / 0,01 А = 15000 Ом.
Гость:
r=U/I r=150/0,01=15000(ом)
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