в воскресенье утром температура воздуха была -2 градуса по цельсию. Какой стала температура воздуха в понедельник,если за сутки она изменилась. а)на-5 градуса по цельсию б)на 3 градуса по цельсию в)на 2 градуса по цельсию.       

Гость: Гость:

а) либо -7,либо 3 б) либо 1,либо -5 в) либо 0 либо -4. Написал "либо" потому,что ты не уточнил,температура уменьшилась или увеличилась. Если увеличилась,то выбирай большее из цифр.Если уменьшилась,то меньшее. Ну а если там и вправду такого условия не написано,то пиши оба решения.