найдите величины углов треугольника, если они пропорциональны числам 2,3,4

Геометрия
найдите величины углов треугольника, если они пропорциональны числам 2,3,4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+3х+4х=180 9х=180 х=20   40,60,80
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