тангенсы углов треугольника натуральные числа. Чему они могут быть равны. ??

Алгебра
тангенсы углов треугольника натуральные числа. Чему они могут быть равны. ??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0  и 1  тангенс 0 180 и 360 = 0 тангенс 45 =1
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