тангенсы углов треугольника натуральные числа. Чему они могут быть равны. ??
Алгебра
тангенсы углов треугольника натуральные числа. Чему они могут быть равны. ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0 и 1 тангенс 0 180 и 360 = 0 тангенс 45 =1
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