Придумать рассказ о розовом слоне.

Гость: Гость:

В далёком-далёком лесу,жил маленький розовый слонёнок.Почему он был розовый,никто не знает.Мама была обычной слонихой,да и папа тоже,а вот сынишка розовый.Сначала весь лесной народ удивлялся,а потом все привыкли и полюбили забавного слонёнка. И вот однажды проснувшись рано по утру слонёнок,которого звали Лулу,посмотрел в окнои увидел что-то странное.Лулу быстро выбежал на лужайку перед домом и осмотрелся.Он никак не мог найти то,что его так заинтересовало.И наконец случайно поднял голову вверх Лулу увидел объект своего интереса.На верхней ветки большого дуба сидела гигантская бабочка необыкновенно красоты. Лулу долго её рассматривал,как вдруг бабочка взмахнула своими огромными крыльямии взлетела.От взмаха её крыльев поднялся сильный ветер,который чуть не сбил слонёнка с ног.А бабочка всё взмахивала и взмахивала своими крыльями.Вскоре она поднялась так высоко,что её было еле видно.Ветер тут же утих.А удивлённый и немного напуганный слонёнок побежал скорей домой,чтобы рассказать обо всём своей маме.