Двое всадников выехали одновременно навстречу друг другу из посёлка Рябиновка и деревни Зелёный Дол.Первый всадник ехал до места встречи 5ч. со скоростью 12 км.ч.,а второй проехал до места встречи 2/3 того расстояния,которое пр...

Математика
Двое всадников выехали одновременно навстречу друг другу из посёлка Рябиновка и деревни Зелёный Дол.Первый всадник ехал до места встречи 5ч. со скоростью 12 км.ч.,а второй проехал до места встречи 2/3 того расстояния,которое проехал первый всадник. Чему равно расстояние между поселками Рябиновка и деревней Зеленый Дол.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=s1+s2 s1=5*12=60 km s2=60*2/3=40km s=100 km
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