Двое всадников выехали одновременно навстречу друг другу из посёлка Рябиновка и деревни Зелёный Дол.Первый всадник ехал до места встречи 5ч. со скоростью 12 км.ч.,а второй проехал до места встречи 2/3 того расстояния,которое пр...

Математика

Двое всадников выехали одновременно навстречу друг другу из посёлка Рябиновка и деревни Зелёный Дол.Первый всадник ехал до места встречи 5ч. со скоростью 12 км.ч.,а второй проехал до места встречи 2/3 того расстояния,которое проехал первый всадник. Чему равно расстояние между поселками Рябиновка и деревней Зеленый Дол.

Автор: Гость