Какую силу надо приложить, чтобы равномерно поднимать плиту массой m=20 кг. с помощью блока: а) неподвижного; б) подвижного (трение и массу блока не учитывать)?
Физика
Какую силу надо приложить, чтобы равномерно поднимать плиту массой m=20 кг. с помощью блока: а) неподвижного; б) подвижного (трение и массу блока не учитывать)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равномерно значит без ускорения, значит сила тяги равна силе тяжести. а) F1 = g*m = 9.81*20 = 196.2 Н Подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза б) F2 = F1/2 = 98.1 Н
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Двое всадников выехали одновременно навстречу друг другу из посёлка Рябиновка и деревни Зелёный Дол.Первый всадник ехал до места встречи 5ч. со ско...
Математика
Русский язык