Какую силу надо приложить, чтобы равномерно поднимать плиту массой m=20 кг. с помощью блока: а) неподвижного; б) подвижного (трение и массу блока не учитывать)?

Физика

Какую силу надо приложить, чтобы равномерно поднимать плиту массой m=20 кг. с помощью блока: а) неподвижного; б) подвижного (трение и массу блока не учитывать)?

Автор: Гость