Какую силу надо приложить, чтобы равномерно поднимать плиту массой m=20 кг. с помощью блока: а) неподвижного; б) подвижного (трение и массу блока не учитывать)?

Физика
Какую силу надо приложить, чтобы равномерно поднимать плиту массой m=20 кг. с помощью блока: а) неподвижного; б) подвижного (трение и массу блока не учитывать)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равномерно значит без ускорения, значит сила тяги равна силе тяжести. а) F1 = g*m = 9.81*20 = 196.2 Н Подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза б) F2 = F1/2 = 98.1 Н
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