сочинение на тему "Большая перемена"

Литература
сочинение на тему "Большая перемена"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
опять  8  утра! и  начался  первый  урок,затем второй и  третий  и вот  "ура" -свобода  ,целых "20 минут. можно  отдохнуть .побегать ,перекусить и  набраться   сил   для  оставшихся  уроков.как  я   люблю   большую   переменку  ,просто   обожаю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Машина сначала проехала 30 мин. со скоростью 90 км\ч., а затем 1 ч. 30 мин. со скоростью 80км\ч. Какое расстояние проехала машина
Ответить
Физика
Какую силу надо приложить, чтобы равномерно поднимать плиту массой m=20 кг. с помощью блока: а) неподвижного; б) подвижного (трение и массу блока н...
Ответить
Математика
Двое всадников выехали одновременно навстречу друг другу из посёлка Рябиновка и деревни Зелёный Дол.Первый всадник ехал до места встречи 5ч. со ско...
Ответить
Математика
е) 18y-7y-10=12        
Ответить
Русский язык
Найдите 10 предложений с прямым и косвенным дополнением из повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка"
Ответить