сочинение на тему "Большая перемена"

Гость: Гость:

опять 8 утра! и начался первый урок,затем второй и третий и вот "ура" -свобода ,целых "20 минут. можно отдохнуть .побегать ,перекусить и набраться сил для оставшихся уроков.как я люблю большую переменку ,просто обожаю.