сочинение на тему "Большая перемена"
Литература
сочинение на тему "Большая перемена"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
опять 8 утра! и начался первый урок,затем второй и третий и вот "ура" -свобода ,целых "20 минут. можно отдохнуть .побегать ,перекусить и набраться сил для оставшихся уроков.как я люблю большую переменку ,просто обожаю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Машина сначала проехала 30 мин. со скоростью 90 км\ч., а затем 1 ч. 30 мин. со скоростью 80км\ч. Какое расстояние проехала машина
Физика
Какую силу надо приложить, чтобы равномерно поднимать плиту массой m=20 кг. с помощью блока: а) неподвижного; б) подвижного (трение и массу блока н...
Математика
Двое всадников выехали одновременно навстречу друг другу из посёлка Рябиновка и деревни Зелёный Дол.Первый всадник ехал до места встречи 5ч. со ско...
Математика