Два шара массами m1 = 100 г и m2 = 200г движутся навстречу друг другу. С какой скоростью будут двигаться эти шары и в какую сторону, если после удара они движутся как единое целое? Скорости шаров соответственно равны V1= 3 м/с ...

Физика

Два шара массами m1 = 100 г и m2 = 200г движутся навстречу друг другу. С какой скоростью будут двигаться эти шары и в какую сторону, если после удара они движутся как единое целое? Скорости шаров соответственно равны V1= 3 м/с и V2 =2 м/с

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