Два шара массами m1 = 100 г и m2 = 200г движутся навстречу друг другу. С какой скоростью будут двигаться эти шары и в какую сторону, если после удара они движутся как единое целое? Скорости шаров соответственно равны V1= 3 м/с ...
Физика
Два шара массами m1 = 100 г и m2 = 200г движутся навстречу друг другу. С какой скоростью будут двигаться эти шары и в какую сторону, если после удара они движутся как единое целое? Скорости шаров соответственно равны V1= 3 м/с и V2 =2 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
запишем закон сохранения импульса в векторном виде: m1v01+m2v02=m1v1+m2v2 предположим,что после столкновения шарики двигаются по направлению v01 запишем закон сохранения импульса в проекциях на ось ох: m1v01-m2v02=m1v1+m2v2 после столкновения шарики движутся со скоростью V m1v01-m2v02=m1v+m2v m1v01-m2v02=v(m1+m2) v=(m1v01-m2v02)/m1+m2
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