из бассейна объёмом 96 куб .м. насосом выкачали воду за 3 ч. Сколько литров воды выкачали насосом ? Какой объём воды выкачивают этим насосом за 1 ч?

Математика

из бассейна объёмом 96 куб .м. насосом выкачали воду за 3 ч. Сколько литров воды выкачали насосом ? Какой объём воды выкачивают этим насосом за 1 ч?

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