из бассейна объёмом 96 куб .м. насосом выкачали воду за 3 ч. Сколько литров воды выкачали насосом ? Какой объём воды выкачивают этим насосом за 1 ч?
Математика
из бассейна объёмом 96 куб .м. насосом выкачали воду за 3 ч. Сколько литров воды выкачали насосом ? Какой объём воды выкачивают этим насосом за 1 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бассеин 96м3 выкачали за 3 часа. объем бассеина составляет 96 000литров, за час выкачали 96 000/3=32 000литра выкачали за 1 час
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