Спортсмен проехал 6 километров, когда заметил, что потерял свой номер. Он вернулся на 2 километра назад, а затем поехал к финишу. Сколько километров проехал спортсмен, если длина дистанции 10 километров?

Математика

Спортсмен проехал 6 километров, когда заметил, что потерял свой номер. Он вернулся на 2 километра назад, а затем поехал к финишу. Сколько километров проехал спортсмен, если длина дистанции 10 километров?

Автор: Гость