Спортсмен проехал 6 километров, когда заметил, что потерял свой номер. Он вернулся на 2 километра назад, а затем поехал к финишу. Сколько километров проехал спортсмен, если длина дистанции 10 километров?
Математика
Спортсмен проехал 6 километров, когда заметил, что потерял свой номер. Он вернулся на 2 километра назад, а затем поехал к финишу. Сколько километров проехал спортсмен, если длина дистанции 10 километров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-2=4км(вернулся на 4 км назад) 10-4=6(проехал 6 км до финиша) 6(км проехал вначале)+2(км вернулся)+6(км проехал до финиша)=14км проехал спортсмен
Гость:
6+2+2=10 он проехал за номером и обратно к этому месту 10-6= 4 ему оставалось до финиша 10+4=14 км проехал спортсмен
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