решите пожалуйста цепочку превращения... C3H6-C3H8-C3H7Cl-C3H7OH

Химия
решите пожалуйста цепочку превращения... C3H6-C3H8-C3H7Cl-C3H7OH
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)C3H6+H2===>C3H8 2)C3H8+Cl2===>C3H7Cl + HCl 3) C3H7Cl + KOH===>C3H7OH+KCl
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Средний вес одиннадцати коробок 17 килограммов. После того, как одну коробку унесли, средний вес оставшихся коробок составил 15 килограммов. Каков ...
Ответить
Физика
Два шара массами m1 = 100 г и m2 = 200г движутся навстречу друг другу. С какой скоростью будут двигаться эти шары и в какую сторону, если после уда...
Ответить
Математика
из бассейна объёмом 96 куб .м. насосом выкачали воду за 3 ч. Сколько литров воды выкачали насосом ? Какой объём воды выкачивают этим насосом за 1 ч?
Ответить
Литература
сочинение на тему "Большая перемена"
Ответить
Математика
Машина сначала проехала 30 мин. со скоростью 90 км\ч., а затем 1 ч. 30 мин. со скоростью 80км\ч. Какое расстояние проехала машина
Ответить