решите пожалуйста цепочку превращения... C3H6-C3H8-C3H7Cl-C3H7OH
Химия
решите пожалуйста цепочку превращения... C3H6-C3H8-C3H7Cl-C3H7OH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)C3H6+H2===>C3H8 2)C3H8+Cl2===>C3H7Cl + HCl 3) C3H7Cl + KOH===>C3H7OH+KCl
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