сочинение..самое яркое событие моего детства..
Литература
сочинение..самое яркое событие моего детства..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можно описать как ты ходила куданибуть только один раз или можно описать один день событей
Гость:
что самое лучшее впепечетление которое было у тебя в жизни например мы переехали в новою квартиру в 2008 году и там было лучше чем в прошлой квартире
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