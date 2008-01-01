сочинение..самое яркое событие моего детства..

Литература
сочинение..самое яркое событие моего детства..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 можно описать как ты ходила куданибуть только один раз или можно описать один день событей
Гость:
что самое лучшее впепечетление которое было у тебя в жизни например мы переехали в новою квартиру в 2008 году и там было лучше чем в прошлой квартире    
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