расчитайте количество всех веществ участвующих в реакции 4P+5O2=2P2 O5 если прореагировало 310г фосфора

Гость: Гость:

находишь ню фосфора по формуле ню=масса/молярную массу . получается ню фосфора = 10 моль. составляешь пропорцию по уравнению реакции. по уравнению коэффициент перед фосфором 4, перед кисородом 5 отсюда находим что ню кислорода =12,5 моль. перед отксидом фосфора коэффициент 2, составляешь другую пропорцию, получаешь ню оксида = 10*2/4=5 моль. Вот и всё решение)