В часовом механизме имеются два сцеплянных зубчатых колеса. В то время, когда одно из них делает 12 оьоротов, другое делает 15 оборотов. Большее колесо имеет 60 зубцов. Сколько имеет зубцов меньшее колесо?

Математика
В часовом механизме имеются два сцеплянных зубчатых колеса. В то время, когда одно из них делает 12 оьоротов, другое делает 15 оборотов. Большее колесо имеет 60 зубцов. Сколько имеет зубцов меньшее колесо?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 60:15=4 2).12.4=48 
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