В часовом механизме имеются два сцеплянных зубчатых колеса. В то время, когда одно из них делает 12 оьоротов, другое делает 15 оборотов. Большее колесо имеет 60 зубцов. Сколько имеет зубцов меньшее колесо?

Математика

В часовом механизме имеются два сцеплянных зубчатых колеса. В то время, когда одно из них делает 12 оьоротов, другое делает 15 оборотов. Большее колесо имеет 60 зубцов. Сколько имеет зубцов меньшее колесо?

Автор: Гость