План по произведению Кладовая солнца. мерси)
Литература
План по произведению Кладовая солнца. мерси)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.описание детей 2.отношение детей друг к другу 3.настя и митраша собираются за ягодами. 4.митраша рассказывает 5.дети спорят 6.вспоминание Антипыча. 7.митраша попал в беду 8.настя слишком увлеклась 9.появление травки 10.хитрый митраша 11.убийство волка 12.дети встретились благодаря травке. 13.герой митраша а жадненькая настя.
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