План по произведению Кладовая солнца. мерси)

Литература
План по произведению Кладовая солнца. мерси)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.описание детей 2.отношение детей друг к другу 3.настя и митраша собираются за ягодами. 4.митраша рассказывает 5.дети спорят 6.вспоминание Антипыча. 7.митраша попал в беду 8.настя слишком увлеклась 9.появление травки 10.хитрый митраша 11.убийство волка 12.дети встретились благодаря травке. 13.герой митраша а жадненькая настя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Из 390 г. бензола в две стадии было получено 410 г. фенола. определить массовую долю выхода продукта реакции от теоритически возможного.
Ответить
История
перевести на татарский слово-подарил
Ответить
Математика
Какую часть составляют: а)29м квадратных от гектара; б)217с. от часа. в)9 кг от 7 ц.???
Ответить
История
Тысячу лет назад люди научились делать изделия из глины. Скажите пожалуйста верное это утверждение или нет?
Ответить
Литература
сочинение..самое яркое событие моего детства..
Ответить