План по произведению Кладовая солнца. мерси)

Гость: Гость:

1.описание детей 2.отношение детей друг к другу 3.настя и митраша собираются за ягодами. 4.митраша рассказывает 5.дети спорят 6.вспоминание Антипыча. 7.митраша попал в беду 8.настя слишком увлеклась 9.появление травки 10.хитрый митраша 11.убийство волка 12.дети встретились благодаря травке. 13.герой митраша а жадненькая настя.