Помогите составить сочинение на тему"Вологодские кружева".Буквально 5-9 предложений.

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Как центр производства кружева в России наиболее известна Вологда. Вологодское кружево, один из видов русского кружева, плетeнного на коклюшках.Непрерывная и неперекрещивающаяся плавная линия, образующая узор Вологодского кружева выступает в виде выплетенной тесьмы на фоне тонкой ажурной "решeтки"Без преувеличения можно сказать, что русское кружево у многих ассоциируется с вологодским . Вологодское кружево напоминает узоры инея на стекле, которые исчезнут под первыми лучами мартовского солнца. Или тончайшую паутину, которая порвется от малейшего дуновения ветерка. Они словно символизируют что-то чистое и сиюминутное.