а)из 24кг муки получается 32кг хлеба.сколько кг хлеба п олучится 192кг муки? б)на 32кг.хлеба идет 24кг муки.сколько кг муки потребуется для получения 256 кг хлеба?
Математика
а)из 24кг муки получается 32кг хлеба.сколько кг хлеба п олучится 192кг муки? б)на 32кг.хлеба идет 24кг муки.сколько кг муки потребуется для получения 256 кг хлеба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)192:32*24=144 кг хлеба-получится из 192 кг муки. б)256:32*24=192кг муки-потребуется для получения 256 кг хлеба.
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