решить цепочку пожалусто NH3-- больше NH4CL-- больше NH3-- больше NO-- больше NO2-- больше HNO3
Химия
решить цепочку пожалусто NH3-- больше NH4CL-- больше NH3-- больше NO-- больше NO2-- больше HNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH3+HCl=NH4Cl NH4Cl=NH3+HCl 4NH3+5O2=4NO+6H2O 2NO+O2=2NO2 4NO2+O2+2H2O=4HNO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Пожалуйста помогите!!!!! На завтр азадли . ОТвет напишите в развернутом виде . написать уравнения реакций . 1)этилен-этанол-этаналь. 2)этанол-этиле...
Математика
а)из 24кг муки получается 32кг хлеба.сколько кг хлеба п олучится 192кг муки? б)на 32кг.хлеба идет 24кг муки.сколько кг муки потребуется для получе...