решить цепочку пожалусто NH3-- больше NH4CL-- больше NH3-- больше NO-- больше NO2-- больше HNO3

Химия
решить цепочку пожалусто NH3-- больше NH4CL-- больше NH3-- больше NO-- больше NO2-- больше HNO3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH3+HCl=NH4Cl NH4Cl=NH3+HCl 4NH3+5O2=4NO+6H2O 2NO+O2=2NO2 4NO2+O2+2H2O=4HNO3
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