Пожалуйста помогите!!!!! На завтр азадли . ОТвет напишите в развернутом виде . написать уравнения реакций . 1)этилен-этанол-этаналь. 2)этанол-этилен-этиленгликоль.

Химия

Пожалуйста помогите!!!!! На завтр азадли . ОТвет напишите в развернутом виде . написать уравнения реакций . 1)этилен-этанол-этаналь. 2)этанол-этилен-этиленгликоль.

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