Пожалуйста помогите!!!!! На завтр азадли . ОТвет напишите в развернутом виде . написать уравнения реакций . 1)этилен-этанол-этаналь. 2)этанол-этилен-этиленгликоль.

Химия
Пожалуйста помогите!!!!! На завтр азадли . ОТвет напишите в развернутом виде . написать уравнения реакций . 1)этилен-этанол-этаналь. 2)этанол-этилен-этиленгликоль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)CH2=CH2 + H2O ===>C2H5OH(H3PO4,300градусов,p) C2H5OH + CuO ===> CH3 - COH + Cu + H2O 2)C2H5OH ====>C2H4+H2O(присутствие H2SO4,Al2O3,t)  С2Н4 + 2КМnО4 + 4Н2О===>С2Н4(ОН)2 + 2МnО2 + 2КОН
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