1) 7дм8см - 4дм 5см - 7см= 2) 3м6дм + 8дм - 2м 5дм= 3) 4дм6см + 1дм 3см - 7см= 4) 1м 4дм - 6дм + 3м 7дм=
Математика
1) 7дм8см - 4дм 5см - 7см= 2) 3м6дм + 8дм - 2м 5дм= 3) 4дм6см + 1дм 3см - 7см= 4) 1м 4дм - 6дм + 3м 7дм=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7дм(70см) 8см-4дм(40см) 5см-7см=26см(2дм 6см). 2)3м(30дм) 6дм+8дм-2м(20дм) 5дм=19дм(1м 9дм). 3)4дм(40см) 6см+1дм(10см) 3см-7см=52см(5дм 2см). 4)1м(10дм) 4дм-6дм+3м(30дм) 7дм=45дм(4м 5дм).
Гость:
1) 7дм8см - 4дм 5см - 7см= 2дм 6см 2) 3м6дм + 8дм - 2м 5дм= 1м 9дм 3) 4дм6см + 1дм 3см - 7см = 5дм 2см 4) 1м 4дм - 6дм + 3м 7дм= 4м 5дм
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