У чому полягає біологічне значення вегетативного розмноження?

Биология
У чому полягає біологічне значення вегетативного розмноження?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Біологічне значення вегетативного розмноження. Вегетатив­не розмноження сприяє значному збільшенню числа особин і роз­селенню їх в природі. Оскільки при вегетативному розмноженні успадковуються ознаки материнського організму, в практиці се­лекційної роботи і в сільському господарстві його використовують для збереження цінних сортів культурних рослин і для швидкого підвищення їх урожайності.
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