Витя нарезал четырёхугольники, 1/3 из них прямоугольники, 1/8 из них квадраты. вопрос ск-ко четырехугольников нрезал Витя?

Математика

Витя нарезал четырёхугольники, 1/3 из них прямоугольники, 1/8 из них квадраты. вопрос ск-ко четырехугольников нрезал Витя?

Автор: Гость