Витя нарезал четырёхугольники, 1/3 из них прямоугольники, 1/8 из них квадраты. вопрос ск-ко четырехугольников нрезал Витя?
Математика
Витя нарезал четырёхугольники, 1/3 из них прямоугольники, 1/8 из них квадраты. вопрос ск-ко четырехугольников нрезал Витя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 квадрата - 1/8 прямоугольников , значит 4*8=32 прямоугольника прямоугольников 1/3 от четырёхугольников,значит 32*3=96 четырёхугольников
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