Напишите уравнения реакций получения из простых веществ сульфидов, отвечающих высшим степеням окисления элементов 3-го периода.

Химия
Напишите уравнения реакций получения из простых веществ сульфидов, отвечающих высшим степеням окисления элементов 3-го периода.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na + S = Na2S Mg + S = MgS 2Al  + 3S = Al2S3 Si  +  2S = SiS2 2P + 5S = P2S5 
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