напишите формулы строения альдегидов окислением которых можно получить пропановую и масляную кислоты. Запишите соответствующие уравнения реакций

Химия

напишите формулы строения альдегидов окислением которых можно получить пропановую и масляную кислоты. Запишите соответствующие уравнения реакций

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