напишите формулы строения альдегидов окислением которых можно получить пропановую и масляную кислоты. Запишите соответствующие уравнения реакций
Химия
напишите формулы строения альдегидов окислением которых можно получить пропановую и масляную кислоты. Запишите соответствующие уравнения реакций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С3H6O+Ag2O=C3H6O2+2Ag пропаналь пропановая к-та С4Н8О+Ag2O=C4H8O2+2Ag бутаналь бутановая к-та
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