Произведение двух последовательных чисел,кратных 3 на 18 больше учетверенного большего из этих чисел.Найдите эти числа

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Поскольку это 2 последовательных числа кратных 3, то можно выразить одно число как 3х (х - целое число), а следующее как (3х+3). Учетверенное большее число 4(3х+3). Значит 3х(3х+3)=4(3х+3)+18. Решим уравнение: 3х(3х+3)=4(3х+3)+18 9х²+9х=12х+12+18 9х²+9х-12х=30 9х²-3х-30=0 3x²-x-10=0 D=1+4*3*10=121 x₁=(1-11)/6=-5/3 - не целое, не подходит x₂=(1+11)/6=2 3*2=6 первое число 6+3=9 второе число Ответ 6 и 9