Дима прочитал 25 страниц книги, что составляет 1/3 часть книги. Сколько страниц в этой книге?

Математика
Дима прочитал 25 страниц книги, что составляет 1/3 часть книги. Сколько страниц в этой книге?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]25:\frac{1}{3}=25\cdot\frac{3}{1}=25\cdot3=75[/latex] (стр.) - всего.   Ответ: в книге 75 страниц.
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