Смесь газов состояла из 2 л кислорода и 3 л азота.В исходную смесь добавили 5 л хлора.Определите объемные доли газов в исходной и конечной смеси.

Химия

Смесь газов состояла из 2 л кислорода и 3 л азота.В исходную смесь добавили 5 л хлора.Определите объемные доли газов в исходной и конечной смеси.

Автор: Гость