Смесь газов состояла из 2 л кислорода и 3 л азота.В исходную смесь добавили 5 л хлора.Определите объемные доли газов в исходной и конечной смеси.
Химия
Смесь газов состояла из 2 л кислорода и 3 л азота.В исходную смесь добавили 5 л хлора.Определите объемные доли газов в исходной и конечной смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
q(газа)= V(газа)/V(смеси)*100% V1(смеси)=2л+3л=5 л q1(O2)=2л/5л*100%=40% q1(N2)=3л/5л*100%=60% V2(смеси)=2л+3л+5л=10л q2(O2)=2л/10*100%=20% q2(N2)=3л/10л*100=30% q(Cl2)=100%-50%=50%
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