Які життєві цикли називають а)простими? б)складними?

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За простого циклу всі послідовні покоління не відрізняються один від одного і не супроводжується складними перетвореннями організму(найпростіші,плазуни,птахи,ссавці) А у деяких водоростей,вищих спорових закономірне чергування поколінь статевого(гаметофіту) і нестатевого(спорофіту),або ж зі складними перетвореннями(метаморфозами),наприклад,у комах,кісткових риб,земноводних.Це приклади складного циклу.