Слили два раствора гидроксида натрия:300 г 20 % раствора и 200 г 30% раствора.Определить массовую долю щёлочи в полученном растворе.
Химия
Слили два раствора гидроксида натрия:300 г 20 % раствора и 200 г 30% раствора.Определить массовую долю щёлочи в полученном растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(в-ва)=20*300/100=60г m(в-ва)=30*200/100=60г m(об)=60+60=120г m(р-ра)=300+200=500 г W=m(в-ва)*100%/m(р-ра) W=120*100/500=24%
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