Слили два раствора гидроксида натрия:300 г 20 % раствора и 200 г 30% раствора.Определить массовую долю щёлочи в полученном растворе.

Химия

Слили два раствора гидроксида натрия:300 г 20 % раствора и 200 г 30% раствора.Определить массовую долю щёлочи в полученном растворе.

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