С какой силой действует дыхательная смесь на обзорное окно космической станции?Площа окна 400 см²,давление смеси внутри станции равно 80 кПа.Дайте полное решение.
Физика
С какой силой действует дыхательная смесь на обзорное окно космической станции?Площа окна 400 см²,давление смеси внутри станции равно 80 кПа.Дайте полное решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=100см 1м2=10000см2 1см2=0,0001м2 400см2=0,0400м2=0,04м2 80кПа=80000Па p=F/s F=ps F=80000Па*0,04=3200Н
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