С какой силой действует дыхательная смесь на обзорное окно космической станции?Площа окна 400 см²,давление смеси внутри станции равно 80 кПа.Дайте полное решение.

Физика

С какой силой действует дыхательная смесь на обзорное окно космической станции?Площа окна 400 см²,давление смеси внутри станции равно 80 кПа.Дайте полное решение.

Автор: Гость