Размеры медного и железного проводов одинаковы.Сопротивление какого провода больше?Почему?
Физика
Размеры медного и железного проводов одинаковы.Сопротивление какого провода больше?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сопротивление железного пробода будет больше, т.к. удельное сопротивление железа больше, чем удельное сопротивление меди.
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